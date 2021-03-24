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الأم المثالية لذوي الهمم بمرسي مطروح: لمساعدة أولادي ترددت علي مدرسة ليلية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:58 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
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حصلت نعيمة سيد أحمد على لقب الأم المثالية لذوي الهمم بمحافظة مرسي مطروح، لمسابقة وزارة التضامن الإجتماعي للامهات المثاليات لعام 2021، مثال للأم الصابرة المكافحة والقوية.

وقالت الأم المثالية صاحبة العقد السابع من عمرها، أنها نشأت في أسرة فقيرة، وعملت في مصنع ملابس لمساعدة أسرتها في المصاريف.

وأشارت إلي إنها كبرت وتزوجت من رجل يعمل باليومية وأنجبت منه ثلاث أبناء، وكافحت معاه رغم دخله البسيط عشان لتربية الاولاد.

وتابعت: التحقت بمدرسة ليلية لتعلم القراءة والكتابة لمساعدة أولادها في مذاكرتهم.

وواصلت: عانيت مع والدتي في مرضها حيث أصيبت بالسرطان وأقمت معاها لمدة 8 سنين، كما ساعدت شقيقتي في جهازها وجوازها.

وبالرغم من وجود إعاقة في رجل نعيمة اليمين إلا إنها قدرت تعلم ولادها وترعاهم وتوصلهم لبر الآمان، وحصل إثنين منهم على مؤهلات عليا ليسانس حقوق وبكالوريوس نظم ومعلومات إدارية، والثالث دبلوم فني تجاري، وزوجت اثنان من الأبناء.

وأوضحت أن أبنها الثاني أنفصل ونتج عن زواجه طفلة عمرها 7 سنين تخلت الأم عن بنتها وتركتها عندي، مما أهتميت بتربيها ورعايتها.

وكانت أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي وكان من أهم الشروط الأساسية لاختيار الأم المثالية هذا العام هي ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود «شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان» بحد أقصى 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز في إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.

وتأتي أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.


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