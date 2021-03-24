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زلزال بقوة 5.4 ريختر يضرب الصين

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:58 ص
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
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وقع صباح اليوم الأربعاء، زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر بمنطقة "شينجيانج" الويجورية ذاتية الحكم شمال غربى الصين.

 

ولم ترد أي أنباء حول وقوع خسائر بشرية أو مادية، وفقًا للمركز الصيني لشبكات الزلازل.

 

ووقع الزلزال الساعة 5:14 من صباح اليوم بتوقيت بكين، على عمق عشرة كيلومترات فى محافظة "بايتشنج" بمنطقة "شينجيانج".

 

وعلى الفور تحركت  ثلاث سيارات إطفاء و12 من رجال الإنقاذ إلى مركز الزلزال، فيما أطلقت هيئة السكك الحديدية فى منطقة شينجيانج استجابة طارئة للزلزال.

 

وأمرت السلطات جميع قطارات الركاب التى تعمل فى المنطقة الحساسة للزلازل بوقف العمل فورا.

 

وأرسلت السلطات الصينية،، موظفى الصيانة للتحقق من إشارات الاتصالات السلكية واللاسلكية وإمدادات الطاقة، فضلا عن تفتيش خطوط السكك الحديدية والجسور والأنفاق والمرافق.

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