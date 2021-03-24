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لهذا السبب.. حورية فرغلي تتصدر تريند "جوجل"

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:59 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تصدرت الفنانة حورية فرغلي مؤشرات الأكثر بحثًا على موقع "جوجل"، وذلك بسبب إجراءها اليوم لعملية جراحية ثالثة في الأنف، لوضع العظام في مكانها المناسب لكي يعود شكلها لطبيعته، وذلك بإحدى مستشفيات ولاية شيكاغو الأمريكية، كما أنها ستقوم بإجراء عملية أخرى الشهر المقبل.

وكشفت حورية فرغلي في تصريحات صحفية لها عن تطورات حالتها الصحية، مُشيرة إلى أنها أصبحت جيدة، وكل ما تريده من جمهورها هو الدعاء لها، لافتة إلى أنها ستقضي شهر رمضان المبارك في الولايات المتحدة الأمريكية، وستعود إلى مصر عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي الدرامية مسلسل "مملكة الغجر"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالعزيز حشاد، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الغيطي، فيفي عبده، حازم سمير، سناء شافع، سامح الصريطي، ميار الغيطي.

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