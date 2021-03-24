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الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار حتى الاثنين المقبل 29 مارس 2021

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:58 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اعتبارا من اليوم الأربعاء 24 مارس 2021 إلى الاثنين 29 مارس 2021 وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وكشفت الهيئة عن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة المتوقعة اعتبارا من اليوم الأربعاء 24 مارس 2021 إلى الاثنين 29 مارس 2021 نستعرضها معكم فيما يلي:

الأربعاء 24 مارس 2021 
فرص أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30% تقريبا ) .

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء .

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب البلاد قد تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد .

الخميس 25 مارس 2021
فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) .

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة و السواحل الشمالية الشرقية .

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية و جنوب سيناء

الجمعة 26 مارس 2021
فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) .

 شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن الفتاة.

 نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية و سيناء وجنوب البلاد .

السبت 27 مارس 2021
 شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري .

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد

الأحد 28 مارس 2021
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري .

 نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد .

الاثنين 29 مارس 2021
 شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري .

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد .



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