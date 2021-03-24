Advertisements

عاجل.. هيئة قناة السويس تواصل جهودها لتعويم السفينة الجانحة بواسطة ٨ قاطرات عملاقة (صور)

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:04 ص
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
Advertisements
أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، بأن وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة تواصل جهودها لإنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN والتي جنحت بالكيلومتر١٥١ ترقيم القناة، خلال عبورها لقناة السويس ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام.

جاء ذلك خلال متابعته أعمال الإنقاذ وإجراءات تعويم السفينة من موقع الحادث، ووجه رئيس الهيئة رسالة طمأنة بشأن حركة الملاحة بالقناة وانتظامها مرة أخرى من خلال مجرى القناة الأصلية، مشددا على أن قناة السويس لاتدخر جهدا لضمان انتظام الملاحة وخدمة حركة التجارة العالمية.

وقع الحادث صباح أمس الثلاثاء، ويعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظرا لمرور البلاد بعاصفة ترابية، حيث بلغت سرعة الرياح 40 عقدة، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.

فور وقوع الحادث، تشكلت لجنة إدارة الأزمات بقيادة السيد الفريق رئيس الهيئة، وتتم عمليات الإنقاذ الحالية من خلال إدارة التحركات بالهيئة وبواسطة ٨ قاطرات أبرزهم القاطرة بركة ١ بقوة شد ١٦٠ طن حيث يتم الدفع من جانبي السفينة وتخفيف حمولة مياه الإتزان لتعويم السفينة واستئناف حركة الملاحة بالقناة. جدير بالإشارة، أن سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN تتبع الخط الملاحي EVER GREEN، يبلغ طول السفينة ٤٠٠ مترا، وعرضها ٥٩ متر، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية ٢٢٤ ألف طن.
وتهيب الهيئة بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والاعتماد على المعلومات والأخبار الرسمية الصادرة من الهيئة، مؤكدين على إلتزامنا بموافاتكم بتطورات الموقف أولًا بأول.
عاجل.. هيئة قناة السويس تواصل جهودها لتعويم السفينة الجانحة بواسطة ٨ قاطرات عملاقة (صور)
عاجل.. هيئة قناة السويس تواصل جهودها لتعويم السفينة الجانحة بواسطة ٨ قاطرات عملاقة (صور)
عاجل.. هيئة قناة السويس تواصل جهودها لتعويم السفينة الجانحة بواسطة ٨ قاطرات عملاقة (صور)
عاجل.. هيئة قناة السويس تواصل جهودها لتعويم السفينة الجانحة بواسطة ٨ قاطرات عملاقة (صور)
عاجل.. هيئة قناة السويس تواصل جهودها لتعويم السفينة الجانحة بواسطة ٨ قاطرات عملاقة (صور)
عاجل.. هيئة قناة السويس تواصل جهودها لتعويم السفينة الجانحة بواسطة ٨ قاطرات عملاقة (صور)
عاجل.. هيئة قناة السويس تواصل جهودها لتعويم السفينة الجانحة بواسطة ٨ قاطرات عملاقة (صور)
عاجل.. هيئة قناة السويس تواصل جهودها لتعويم السفينة الجانحة بواسطة ٨ قاطرات عملاقة (صور)
عاجل.. هيئة قناة السويس تواصل جهودها لتعويم السفينة الجانحة بواسطة ٨ قاطرات عملاقة (صور)
عاجل.. هيئة قناة السويس تواصل جهودها لتعويم السفينة الجانحة بواسطة ٨ قاطرات عملاقة (صور)

أخبار تهمك

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ حوالي 8 ساعات

تعرض نجل المطرب أحمد شيبة لوعكة صحية

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ حوالي 13 ساعة

حسام البدري يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام كينيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ ساعة و 8 دقيقة

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تطورات جديدة بشأن انتقال هالاند لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

باريس سان جيرمان يطلب صفقة من برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة نائب حاكم دبى الشيخ حمدان بن راشد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 18 ساعة

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

منذ أقل من ساعتين

الصحة تكشف حقيقة تلقي لقاح فيروس كورونا مقابل مبلغ مالي

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل صفقة ريال مدريد الجديدة

منذ ساعة و 8 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 ص

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

08:24 ص

تفاصيل صفقة ريال مدريد الجديدة

09:30 ص

عاجل.. وفاة نائب حاكم دبى الشيخ حمدان بن راشد

08:28 ص

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

02:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها