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مدرس بهندسة جنوب الوادي يحصد جائزة أفضل رسالة دكتوراه في الذكاء الاصطناعي لعام 2020

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:06 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، فوز الدكتور إبراهيم حمدان المدرس بكلية الهندسة بقنا، بالمركز الأول في جائزة أفضل رسالة دكتوراه في الذكاء الاصطناعي بمجال الطاقة المتجددة لعام ٢٠٢٠، وذلك بناء على تقييم اتحاد الجامعات العربية.


وأكد " غرباوي " أن الجامعة تحرص دائمًا على تشجيع شباب الباحثين، مع تنويع أساليب تشجيع البحوث العلمية، إيمانًا منها بأن البحث العلمي هو أساس التقدم لأي مجتمع، معربًا عن خالص التهنئة للباحث د. إبراهيم حمدان وكلية الهندسة بقنا على هذا الإنجاز العلمي الجديد.


من جانبه قال د. إبراهيم حمدان، المدرس بكلية الهندسة بقنا، أن حصوله على المركز الأول لأفضل أطروحة دكتوراه في تخصص الذكاء الاصطناعي لعام 2020 – 2021 والتي تحمل عنوان Protection and Control Wind Turbines Using Artificial Intelligence مؤكدًا أن هذا الإنجاز تحقق نتيجة الدعم المتواصل من الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال تاج الدين عميد كلية الهندسة بقنا، وبإشراف الدكتور بركات حسانين العميد السابق لكلية الهندسة بجامعة الأزهر فرع قنا والدكتور عمر نورالدين سليمان بكلية الهندسة جامعة جنوب الوادي.
وقال إن اتحاد الجامعات العربية بإشراف الأمين العام د. عمرو عزت سلامه، سينظم حفلًا لتكريم الفائزين خلال المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في الدورة الـ 53 والذي سيعقد باستضافة كريمة من جامعة الأمير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 7 إلى 8 أبريل 2021 عبر تطبيق " زووم".

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