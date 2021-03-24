الأرصاد: انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.. والعظمي بالقاهرة 22 (فيديو)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الأربعاء، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة يصل إلى 8 درجات، في ظل نشاط ملحوظ للرياح على كافة أنحاء الجمهورية.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أيضًا، أن تثير الرياح، الرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد وتصل إلى حد العاصفة على شمال صعيد مصر، وستكون درجات الحرارة كالآتي:



القاهرة العظمى 22 والصغرى 13.

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13.

مرسى مطروح العظمى 19 والصغرى 13.

سيوة العظمى 20 والصغرى 9.

بورسعيد العظمى 21 والصغرى 13.

دمياط العظمى 20 والصغرى 14.

الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 11.

السويس العظمى 23 والصغرى 14.

العريش العظمى 24 والصغرى 12.

طابا العظمى 22 والصغرى 13.

سانت كاترين العظمى 19 والصغرى 7.

شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 17.

الغردقة العظمى 27 والصغرى 16.

الفيوم العظمى 23 والصغرى 12.

بني سويف العظمى 23 والصغرى 12.

المنيا العظمى 23 والصغرى 13.

أسيوط العظمى 24 والصغرى 13.

سوهاج العظمى 25 والصغرى 14

قنا العظمى 27 والصغرى 17.

