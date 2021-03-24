7 مناطق تتأثر برياح مثيرة للأتربة والغبار بالمملكة

قال أبو عبدالرحمن الحربش الصخري المهتم بالأحوال الجوية، اليوم الأربعاء، إن 7 مناطق بالمملكة ستشهد رياحًا مثيرة للأتربة والغبار، بقدر متفاوت، خلال ساعات النهار والمساء.

وأضاف الصخري، عبر حسابه على موقع "تويتر": «مُتوقَّعٌ –بمشيئة الله– رياح مثيرة للأتربة والغبار (بقدر متفاوت) نهار ومساء الأربعاء ١١ شعبان ١٤٤٢هـ نواحي مكة وجدة وأجزاء من مناطق المدينة وحائل ونواحي تيماء، وكذلك نواحي عفيف والدوادمي والقصيم وغرب وشمال غرب الرياض، ونواحي الدهناء والصمان وحفر الباطن ورفحاء ولينه».

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، اليوم– تكوُّن عواصف ترابية تصل سرعتها إلى أكثر من 55 كم/ساعة، تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل، وتبوك، والشرقية.