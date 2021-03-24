



تعرف على موعد شم النسيم 2021.. اجازة عيد الربيع الرسمية للموظفين في مصر





موعد شم النسيم اجازة عيد الربيع في جمهوريه مصر العربيه والتي يهتم بالبحث عنها الكثير من الأشخاص الذين يحبون الاحتفال بعطلة شم النسيم في الحدائق والمتنزهات الاحتفال بعيد الربيع حيث ينتظر الكثير من الموظفين والمدرسين معرفة موعد شم النسيم لانه سيكون اجازه رسمية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وفي المدارس عايز توجد الكثير من الاعياد في مصر التي يحصل عليها ان اجازه للمواطنين منها عيد العمال وعيد الربيع و عيد الفطر و عيد تحرير سيناء وعيد ثوره 25 يناير والكثير من الاعياد.





موعد شم النسيم اجازة عيد الربيع

يتساءل العديد من الأشخاص عن الموعد الذي سيكون في عيد شم النسيم لانه اجازه رسميه يستفيد منها الموظفين والعاملين في القطاع العام والخاص والكثير من الاسر المصرية ترغب في الاحتفال بعيد شم النسيم في الذهاب في الفسح الحدائق والمتنزهات العامة وحدائق الحيوان و يقومون بأكل الفسيخ والسردين والرنجة والبيض و زياره الاهل والاصدقاء والاحتفال معها ولكن هذا العام سيكون شم النسيم في شهر رمضان.





موعد اجازة شم النسيم هذا العام 2021

الاجازات الرسمية في الدولة من أكثر الأشياء التي يهتم بها المواطنين خصوصا موظفين والمدرسين وطلاب الجامعات والمدارس و سيكون عيد شم النسيم هذا العام يوم 3 مايو تكون إجازة رسمية اعدادات عنها الحكومة في القطاع الخاص وكذلك قطاع الحكومية والمدارس والجامعات وسيكون هناك إجراءات يتم التقاطها حتى يمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطن.



