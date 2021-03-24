السيطرة على عدد من الحرائق في أماكن متفرقة في قنا







تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا، بنشوب عدد من الحرائق في محصول القصب، في أماكن متفرقة بجوار كوبري الخمسين، في قرابة 4 أفدنة، بمركز الوقف، شمالي محافظة قنا.







ولقد قامت قوات الحماية المدنية بإشراف النقيب جمال الشافعي، بالدفع بسيارات الإطفاء، والسيطرة على الحرائق وإخمادهما، دون إصابات بشرية، وتحرير المحاضر اللازمة بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



سيطرت قوات الحماية المدنية برئاسة العقيد هاني الأتربي مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، على عدد من حرائق القصب، في أماكن متفرقة بمركز الوقف، شمالي محافظة قنا.