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الإمام الأكبر يعزي الشيخ محمد بن راشد في وفاة أخيه

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:18 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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تقدم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد، وزير المالية، والذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء والمواساة إلى دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعبا، وإلى أسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته. "إنَّا لله وإنا إليه راجعون".

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