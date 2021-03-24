Advertisements

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 24-3-2021 في الأسواق

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:14 ص
بوابة الفجر
Advertisements
استقرت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 24-3-2021 في الأسواق المصرية ومحلات الجزارة  في ظل استقرار حالة العرض والطلب في السوق المحلي، وجاءت أسعار اللحوم اليوم في الأسواق على النحو التالي:

 أسعار اللحوم اليوم: 

تراوح سعر كيلو البتلو ما بين 90 إلى 175جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو لحم الضأن ما بين 100 إلى 180جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 110 إلى 140 جنيها.، بينما تراوح سعر لحوم البتلو بالعظم  ما بين 79 إلى 170 جنيهًا، وتراوح كيلو لحم الضأن بالعظم ما بين89 إلى 170جنيهًا.

وسجل سعر كيلو اللحم المفروم العادي 110-125 جنيها الكيلو، و البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها بين 80-120جنيها، و أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو، وسجل  السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو.



أخبار تهمك

تفاصيل صفقة ريال مدريد الجديدة

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. وفاة نائب حاكم دبى الشيخ حمدان بن راشد

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 18 ساعة

باريس سان جيرمان يطلب صفقة من برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة بشأن انتقال هالاند لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تكشف حقيقة تلقي لقاح فيروس كورونا مقابل مبلغ مالي

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 15 ساعة

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ حوالي 8 ساعات

حسام البدري يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام كينيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ ساعة و 13 دقيقة

تعرض نجل المطرب أحمد شيبة لوعكة صحية

منذ حوالي 11 ساعة

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

منذ أقل من ساعتين

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار اللحوم اليوم الاثنين 22-2-2021.. المفروم يبدأ من 110 جنيهات

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 23-2-2021 في الأسواق

أسعار اللحوم اليوم الاثنين 15-3-2021 في الأسواق

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 16-3-2021 في السوق المحلي

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 17-3-2021 في السوق المحلي

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 19-3-2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 ص

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

08:24 ص

تفاصيل صفقة ريال مدريد الجديدة

09:30 ص

عاجل.. وفاة نائب حاكم دبى الشيخ حمدان بن راشد

08:28 ص

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

02:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها