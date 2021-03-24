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رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي 2021 عبر موقع صندوق الاسكان الاجتماعي.. اعرف الشروط التقديم shmff.gov.eg

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:16 ص
شقق الاسكان الاجتماعي 2021
شقق الاسكان الاجتماعي 2021
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رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي 2021 عبر موقع صندوق الاسكان الاجتماعي.. اعرف الشروط التقديم shmff.gov.eg

رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2021 بالتزامن مع الإعلان عن المبادرة الخاصة بالتقديم للحصول على وحدة سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي من التمويل العقاري، فنجد ان عمليات البحث تزداد بشكل كبير من قبل الراغبين في التقديم للحصول على الشقة السكنية لمحدودي الدخل، ونجد أنه قد تم تحديد الشروط اللازمة لكي يحصل المواطن على التمويل العقاري الذي يأتي بفائدة 3% لمدة تصل الى 30 عام، كذلك قد تم تحديد الخطوات اللازمة لكي يتم التقديم من قبل الراغبين، وسوف نوضح فيما يلي طريقة التقديم  والاستعلام إلكترونيا في مبادرة الإسكان الاجتماعي وكذلك الشروط اللازمة.

شروط التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي
تم تحديد مجموعة من الشروط اللازمة لكي يمكن المتقدم الحصول على وحدة سكنية من الاسكان الاجتماعي، ومن اهم هذه الشروط ما يلي:-

- أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الوحدة السكنية مصري الجنسية.
- ان يكون عمر المتقدم يتراوح بين 21 عام و 69 عام.
- يجب ان يتم شراء كراسة الشروط الخاصة بالحصول على الشقة.
- شرط ان يكون المتقدم من المحافظة التي يقوم بالتقديم بها.

رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2021
خطوات الاستعلام على شقق الاسكان الاجتماعي يمكن أن يتم الاستعلام والتقديم إلكترونيا على شقق الاسكان الاجتماعي من خلال اتباع هذه الخطوات:-

- التوجه الى الموقع الخاص موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.
- يتم اختيار خدمة الاستعلام عن الشقق الخاصة بالإسكان الاجتماعي.
- إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم وكذلك إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- تأكيد البيانات ومن ثم الضغط على أيقونة التسجيل والاستعلام.
 
رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي 2021 عبر موقع صندوق الاسكان الاجتماعي.. اعرف الشروط التقديم shmff.gov.eg

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