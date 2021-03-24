البرازيل تسجل 3.251 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الأربعاء، 3251 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يعد قفزة هائلة فى حصيلة الوفيات اليومية بالبلاد.

وأعلنت الصحة البرازيلية، تسجيل 82 ألفًا و493 إصابة جديدة بـ وباء "كوفيد 19"، فى الساعات الـ 24 الأخيرة.

وكانت البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

وقد أكدت السلطات الصحية البرازيلية، أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.