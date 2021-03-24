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المؤشر الرئيسي للبورصة يبدأ تعاملات اليوم علي ارتفاع بنسبة 0.63%

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:16 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعد 7 جلسات ممتالية من التراجع .
 
وارتفع المؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 10537 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 1837 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 2765 نقطة.

وقالت دينا صبحي خبيرة أسواق المال أن الرئيس السيسى  قد أقر مبادرة دعم البورصة 20 مليار والان نحن فى امس الحاجة لصعود بمنظومة الاقتصاد بالبورصة المصرية واختراق المستويات القادمة التى تغير نظرة الاجانب والعرب كستثمريين للبورصة كليا مما يدفعها لمستويات كبيرة وتكون بداية حقيقة لانعاشها كليا  وحماية الاستثمار وجذب السيولة و التقدم اقتصادية.

 

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