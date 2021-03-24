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القباني يُشيد بأداء محمد عبد المنصف ويتعجب على عدم إنضمامه للمنتخب

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
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أشاد وائل القباني لاعب فريق الزمالك الأسبق، بأداء الحارس محمد عبدالمنصف مع فريق وادي دجلة هذا الموسم، مؤكدا أنه كان يستحق الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا. 

وأضاف القباني في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : "عامل السن دائماً ليس عائقاً أمام الأجهزة الفنية للمنتخب الوطني في اختيارات اللاعبين ، فعصام الحضري انضم لقائمة المنتخب الوطني في كأس العالم 2018 رغم بلوغه سن الأربعين" .

واختتم القباني : "هناك العديد من العناصر التي كانت تستحق التواجد بمعسكر المنتخب مثل رامي صبري مدافع إنبي الذي يقدم آداءً مميزاً مع الفريق البترولي و نجح في تسجيل أكثر من هدف حاسم هذا الموسم" .

ويلتقي المنتخب الوطني مع منتخب كينيا في المباراة المقرر لها غدا الخميس ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا.

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