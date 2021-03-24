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رئيس جنوب الوادي: حصدنا المركز الرابع في تحرير المواطنين من الأمية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:23 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الجامعة حصلت على المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية، في تحرير المواطنين من الأمية، خلال دورة يناير ٢٠٢١ التي نظمتها الهيئة العامة لتعليم الكبار.

أوضح "غرباوي" أن طلاب الجامعة نجحوا في تحرير عدد (2640) مواطن ومواطنة من الأمية، منهم ٦٠٠ ذكور و٢٠٤٠ إناث، مؤكدا حرص الجامعة على المشاركة في هذا المشروع القومي، مشيرا إلى حرص الجامعة على تنظيم العديد من القوافل والندوات بهدف رفع وعي المواطنين وحثهم على التحرر من الأمية.

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