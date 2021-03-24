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البورصة تلغي كافة العروض خلال الجلسة الإستكشافية على أسهم شركة" دايس"

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:22 ص
نيفين سمير
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أعلنت إدارة البورصة، تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على الورقة المالية دايس للملابس الجاهزة خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.


وحققت شركة دايس للملابس الجاهزة عن أول 9 أشهر من العام الجاري، خسائر مستقلة بلغت 77.02 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 98.16 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات دايس للملابس خلال التسعة أشهر إلى 700 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 979.94 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



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