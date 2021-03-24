عاجل.. برشلونة يحتفظ بلقب نادي القرن في أوروبا

احتفظ فريق برشلونة الإسباني بلقب نادي القرن العالمي، للفترة الثانية على التوالي، بعدما توج بها في المدة بين 2001 إلى 2010.

وأعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم، عن احتلال الفريق الكاتالوني صدارة الأندية في العقد المنصرم (2011-2020).

وتفوق برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد، وبايرن ميونخ الألماني، بينما حل رابعاً فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي تفوق بدوره على أتلتيكو مدريد.