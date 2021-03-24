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وصول المتهم القذافي إلي محكمة جنوب القاهرة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:25 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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وصل منذ قليل المتهم قذافي فراج عبد العاطي المعروف إعلاميا بسفاح الجيزة إلي مقر محكمة جنوب القاهرة ودخل قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة، وذلك في قضية قتل صديقه المهندس رضا حميدة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ودفنه، وذلك للنطق بالحكم.



كما وصلت شقيقة المجني عليه إلى قاعة المحكمة، لحضور جلسة النطق بالحكم برفقة المحامي الخاص بها.

في وقت سابق كانت قد أجّلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد على يونس، أولى جلسات محاكمة قذافى فراج عبدالعاطى، الشهير بـ«سفاح الجيزة»، في اتهامه بقتل زوجته فاطمة زكريا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، لجلسة 19 مايو المقبل، لانتداب محامٍ عن المتهم، مع استمرار حبسه.

وأحالت النيابة العامة قذافي فراج، الشهير بـ«سفاح الجيزة»، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته ضمن 4 قضايا اتهم فيها القذافي بالقتل بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

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