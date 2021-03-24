Advertisements

"القابضة الكويتية "ترفع نسبة مساهمها في رأس مال "الأسكندرية للأسمدة" الي 17.04%

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:26 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، شراء حصة إضافية بالشركة التابعة "شركة الإسكندرية للأسمدة" بنسبة 4.16% من رأسمال الشركة، وبلغت قيمة الصفقة 14.72 مليون دولار أمريكي تقريبًا لترتفع نسبة المساهمة المباشرة للشركة القابضة برأسمال شركة الإسكندرية للأسمدة من 12.88% إلى 17.04%

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنها قداشترت حصة إضافية قدرها 10% بشركة بوابة الكويت القابضة "شركة مساهمة كويتية مقفلة" بمبلغ 35.3 مليون دولار تقريبًا والتي تتضمن استثماراتها حصة بشركة الإسكندرية للأسمدة بنسبة 59.82% لترتفع نسبة المساهمة غير المباشر للشركة القابضة المصرية الكويتية بشركة الإسكندرية للأسمدة من 32.69% إلى 38.36%، وكذلك تمتلك شركة بوابة الكويت القابضة حصص في شركات أخرى بالإضافة إلى استثمارات مالية بمبلغ 150 مليون دولار أمريكي.
 
وقال  شريف الزيات العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية، إن الشركة سوف تستثمر 300 مليون دولار خلال العامين الحالي والمقبل في استكمال المشروعات الاستثمارية القائمة وإنشاء مشروعات استثمارية جديدة وشراء حصص الأقلية في الشركات التابعة لها، إذ سيتم استثمار حوالي 80 مليون دولار أمريكي لاستكمال مشروع إنشاء مصنع لإنتاج الخشب المضغوط، ومبلغ 75 مليون دولار أمريكي لتنمية عدد من الآبار المنتجة بمنطقة حقل امتياز شمال سيناء البحرية، ومبلغ 15 مليون دولار لزيادة الطاقة التوليدية لمحطة برج العرب المملوكة للشركة التابعة.

أخبار تهمك

حسام البدري يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام كينيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ ساعة و 9 دقيقة

تعرض نجل المطرب أحمد شيبة لوعكة صحية

منذ حوالي 11 ساعة

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل صفقة ريال مدريد الجديدة

منذ ساعة و 9 دقيقة

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة نائب حاكم دبى الشيخ حمدان بن راشد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 15 ساعة

باريس سان جيرمان يطلب صفقة من برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة بشأن انتقال هالاند لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة تكشف حقيقة تلقي لقاح فيروس كورونا مقابل مبلغ مالي

منذ حوالي 9 ساعات

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 ص

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

08:24 ص

تفاصيل صفقة ريال مدريد الجديدة

09:30 ص

عاجل.. وفاة نائب حاكم دبى الشيخ حمدان بن راشد

08:28 ص

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

02:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها