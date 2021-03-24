"القابضة الكويتية "ترفع نسبة مساهمها في رأس مال "الأسكندرية للأسمدة" الي 17.04%

أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، شراء حصة إضافية بالشركة التابعة "شركة الإسكندرية للأسمدة" بنسبة 4.16% من رأسمال الشركة، وبلغت قيمة الصفقة 14.72 مليون دولار أمريكي تقريبًا لترتفع نسبة المساهمة المباشرة للشركة القابضة برأسمال شركة الإسكندرية للأسمدة من 12.88% إلى 17.04%





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنها قداشترت حصة إضافية قدرها 10% بشركة بوابة الكويت القابضة "شركة مساهمة كويتية مقفلة" بمبلغ 35.3 مليون دولار تقريبًا والتي تتضمن استثماراتها حصة بشركة الإسكندرية للأسمدة بنسبة 59.82% لترتفع نسبة المساهمة غير المباشر للشركة القابضة المصرية الكويتية بشركة الإسكندرية للأسمدة من 32.69% إلى 38.36%، وكذلك تمتلك شركة بوابة الكويت القابضة حصص في شركات أخرى بالإضافة إلى استثمارات مالية بمبلغ 150 مليون دولار أمريكي.