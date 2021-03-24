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"القابضة الكويتية "ترفع نسبة مساهمها في رأس مال "الأسكندرية للأسمدة" الي 17.04%
الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:26 ص
نيفين سمير
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أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، شراء حصة إضافية بالشركة التابعة "شركة الإسكندرية للأسمدة" بنسبة 4.16% من رأسمال الشركة، وبلغت قيمة الصفقة 14.72 مليون دولار أمريكي تقريبًا لترتفع نسبة المساهمة المباشرة للشركة القابضة برأسمال شركة الإسكندرية للأسمدة من 12.88% إلى 17.04%
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنها قداشترت حصة إضافية قدرها 10% بشركة بوابة الكويت القابضة "شركة مساهمة كويتية مقفلة" بمبلغ 35.3 مليون دولار تقريبًا والتي تتضمن استثماراتها حصة بشركة الإسكندرية للأسمدة بنسبة 59.82% لترتفع نسبة المساهمة غير المباشر للشركة القابضة المصرية الكويتية بشركة الإسكندرية للأسمدة من 32.69% إلى 38.36%، وكذلك تمتلك شركة بوابة الكويت القابضة حصص في شركات أخرى بالإضافة إلى استثمارات مالية بمبلغ 150 مليون دولار أمريكي.
وقال شريف الزيات العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية، إن الشركة سوف تستثمر 300 مليون دولار خلال العامين الحالي والمقبل في استكمال المشروعات الاستثمارية القائمة وإنشاء مشروعات استثمارية جديدة وشراء حصص الأقلية في الشركات التابعة لها، إذ سيتم استثمار حوالي 80 مليون دولار أمريكي لاستكمال مشروع إنشاء مصنع لإنتاج الخشب المضغوط، ومبلغ 75 مليون دولار أمريكي لتنمية عدد من الآبار المنتجة بمنطقة حقل امتياز شمال سيناء البحرية، ومبلغ 15 مليون دولار لزيادة الطاقة التوليدية لمحطة برج العرب المملوكة للشركة التابعة.
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