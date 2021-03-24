عاجل .. هيئة الرقابة المالية: إنشاء صندوق لتعزيز السيولة بالبورصة

قالت هيئة الرقابة المالية إنها اتفقت مع البنك المركزي على إنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية بما يعمل على زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية ودخول مستثمرين جدد.

جاء هذا بعد سلسلة من الخسائر الحادة التى تعرضت لها البورصة المصرية خلال الجلسات الماضية، أفقدتها الكثير من قيمتها السوقية وهبط بالأسهم إلى مستويات سعرية متدنية.

وأضافة هيئة الرقابة المالية في بيان لها، الصندوق الجديد سيعمل على زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين.

وسبق وأن صرح البنك المركزي بأن خصص مبادرة بقيمة 20 مليار جنيه بالبورصة عن طريق البنوك الحكومية لم يستنفذ منها حتى الان سوي 500 مليون جنيه.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن البنك المركزي المصري يَعمل دائماً على دَعم الأسواق واستدامتها وأن هناك اهتماماً متزايداً بدور سوق الأوراق المالية في دعم خطط التنمية الاقتصادية بالدولة المصرية.