حفل لتكريم الطلاب الفائقين بجنوب الوادي.. ورئيس الجامعة: دعم الطلاب ماديًا



وأكد رئيس الجامعة، أن هذا التكريم يأتي بعد اختيار الطلاب الفائقين، من الكليات في المرحلة الجامعية الأولى، وفقا لمعايير التفوق العلمي، حيث يأتي دعم الطلاب في إطار من التعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي، والجمعية الشرعية الرئيسية، وبنك ناصر، مشيرا الى استمرار الدعم لهؤلاء الطلاب لمدة عامين.







وأوضح الدكتور محمود سيد عبد الصادق، منسق المبادرة بالجامعة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار أنشاء وحدة تضامن اجتماعي بالجامعة حيث سيتم صرف دعم مادي شهريا لعدد 25 طالب وطالبة من الكليات الخمس الموجودة في المبادرة.



شهد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، حفل تكريم الطلاب الفائقين بكليات العلوم والطب والهندسة والزراعة والصيدلة، في إطار مبادرة دعم الطلاب الفائقين، برعاية وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.