Advertisements

حفل لتكريم الطلاب الفائقين بجنوب الوادي.. ورئيس الجامعة: دعم الطلاب ماديًا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:35 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
شهد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، حفل تكريم الطلاب الفائقين بكليات العلوم والطب والهندسة والزراعة والصيدلة، في إطار مبادرة دعم الطلاب الفائقين، برعاية وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد رئيس الجامعة، أن هذا التكريم يأتي بعد اختيار الطلاب الفائقين، من الكليات في المرحلة الجامعية الأولى، وفقا لمعايير التفوق العلمي، حيث يأتي دعم الطلاب في إطار من التعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي، والجمعية الشرعية الرئيسية، وبنك ناصر، مشيرا الى استمرار الدعم لهؤلاء الطلاب لمدة عامين.


وأوضح الدكتور محمود سيد عبد الصادق، منسق المبادرة بالجامعة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار أنشاء وحدة تضامن اجتماعي بالجامعة حيث سيتم صرف دعم مادي شهريا لعدد 25 طالب وطالبة من الكليات الخمس الموجودة في المبادرة.

أخبار تهمك

عاجل.. برشلونة يحتفظ بلقب نادي القرن في أوروبا

منذ ساعة و 23 دقيقة

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 16 ساعة

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة تكشف حقيقة تلقي لقاح فيروس كورونا مقابل مبلغ مالي

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تعرض نجل المطرب أحمد شيبة لوعكة صحية

منذ حوالي 12 ساعة

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 18 ساعة

باريس سان جيرمان يطلب صفقة من برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل صفقة ريال مدريد الجديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وفاة نائب حاكم دبى الشيخ حمدان بن راشد

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. الإعدام شنقا لسفاح الجيزة "قذافي فراج" لقتل صديقة رضا (فيديو)

منذ نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 ص

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

عاجل.. الإعدام شنقا لسفاح الجيزة "قذافي فراج" لقتل صديقة رضا (فيديو)

10:52 ص

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

08:24 ص

تفاصيل صفقة ريال مدريد الجديدة

09:30 ص

عاجل.. وفاة نائب حاكم دبى الشيخ حمدان بن راشد

08:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها