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أحمد شاكر عن مشاركته في "الاختيار2" :"متفائل جدًا بالمسلسل"

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:39 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشف الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، عن تفاصيل شخصيته في مسلسل "الإختيار2"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، مُضيفًا :" أنا متفائل جدًا بالمسلسل، وحاسس إن الجزء الثاني هيبقي أحلى".

وقال أحمد شاكر خلال لقائه في برنامج "بالعربي insider" إن بيتر ميمي مخرج رائع، وأن العمل سيظهر بشكل رائع، مُشيرًا إلى أنه يُجسد شخصية جديدة عليه، ومختلفة تمامًا عما قدمها من قبل.

وأضاف أحمد شاكر:"أنا دايما مبخذلش الجمهور في إن أنا بقدمله شخصية أنا عايشها بصدق، فبغض النظر من غير ما أحرق الشخصية، أنا عايز اقول إن هي مفاجأة".

مسلسل "الإختيار2"، وهو بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إنجي المقدم، أسماء أبواليزيد، محمد علاء، هادي الجيار، أحمد شاكر عبداللطيف، إسلام جمال، محمد فراج، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

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