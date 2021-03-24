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سلبية جميع المسحات الطبية لبعثة المنتخب

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
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أجرت بعثة المنتخب الوطني فور وصولها مقر اقامتها بالعاصمة الكينية نيروبي المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا، جاءت جميع نتائجها سلبية.

فيما انضم إلى البعثة فور وصولها أحمد حجازي قادما من جدة لتكتمل صفوف الفريق الذي يستعد للقاء منتخب كينيا غدا ضمن الجولة قبل الأخيرة لتصفيات الأمم الأفريقية.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام كينيا يوم 25 مارس الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية على ملعب الأخير فى تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

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