سلبية جميع المسحات الطبية لبعثة المنتخب

أجرت بعثة المنتخب الوطني فور وصولها مقر اقامتها بالعاصمة الكينية نيروبي المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا، جاءت جميع نتائجها سلبية.





فيما انضم إلى البعثة فور وصولها أحمد حجازي قادما من جدة لتكتمل صفوف الفريق الذي يستعد للقاء منتخب كينيا غدا ضمن الجولة قبل الأخيرة لتصفيات الأمم الأفريقية.



