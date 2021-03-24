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أبرز مراحل حياة الشيخ حمدان بن راشد منذ الصغر حتى الوفاة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:45 ص
الشيخ حمدان بن راشد
الشيخ حمدان بن راشد
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توفي اليوم الأربعاء الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي ووزير المالية الإماراتي، عن عمر ناهز 75 عامًا، وذلك بعد معاناته مع المرض.

 

وخلال السطور التالية نلقي الضوء على مراحل حياة الشيخ حمدان بن راشد:-

حياة الشيخ حمدان بن راشد

ولد الشيخ حمدان بن راشد عام 1945 في دبي، ودرس الابتدائية في المدرسة الأحمدية والثانوية في ثانوية دبي، ثم انتقل إلى بريطانيا لدراسة اللغة الإنجليزية وعلوم البلديات في جامعة كامبريدج.

 

هو الابن الثاني للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وأخ شقيق للشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وأخ شقيق للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وهو أيضا أخ شقيق للشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي.

 

وتزوج الشيخ حمدان، من روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم. له 3 أبناء هم راشد وسعيد ومكتوم.

 

مناصب التي شغلها

- شغل منصب وزير المالية، منذ 1971م أي منذ قيام الاتحاد بين الإمارات حتى وفاته.

 

- شغل منصب رئيس بلدية دبي في منتصف الستينات، واستمر في هذا المنصب حتى بعد تكليفه بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة في أول حكومة اتحادية برئاسة شقيقه الشيخ مكتوم بن راشد، عُقب إعلان الاتحاد في 2 ديسمبر 1971.

 

- شغل منصب وزير المالية منذ التشكيل الأول لمجلس الوزراء في 9 ديسمبر 1971 بعد أسبوع من إعلان الاتحاد، حتى وفاته في 24 مارس 2021.

 

- ترأس العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية منها: بلدية دبـي، وهيئة آل مكتوم الخيرية، ومركز دبي التجاري العالمي، وشركة الإمارات الوطنية للبترول، وشركة دبي للغاز الطبيعي، وشركة دبي للألمنيوم، وشركة الإمارات الوطنية للمنتجات النفطية، ومركز تجهيز حقول النفط.

 

- من أشهر مبادراته جائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز و جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية.

 

- حصل في عام 2006 على 3 شهادات فخرية من الكلية الملكية البريطانية، ليكون أول شخصية عالمية تحقق هذا الإنجاز.

 

- مُنح شهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية بلندن وبأدنبرة، وشهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية والجراحة بجلاسكو.

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