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البورصة المصرية تقفز 2% بدعم مشتريات المصريين

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:34 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة وذلك بعد أداء سلبي إستمر لمدة سبعة أيام متوالية ، مع بداية حركة تصحيحية كبيرة مدفوعاً بمشتريات المؤسسات المصرية المكثفة علي الأسهم القيادية.

مؤشرات البورصة المصرية 

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 2% ليصل لمستوي 10687.7 نقطة ـ وارتفع مؤشر إيجي إكس 70 بنسبة2.8% ليصل الي مستوي1873.3 نقطة ، وارتفع مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 2.8% ليصل الي مستوي2817.3 نقطة.

وتصدر سهم بنك الشركة المصرفية العربية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.1% وبسعر 4.4 دولار ، فيما تصدر سهم دايس الأسهم الأكثر إنخفاضاً بنسبة 7.5% وبسعر 1.4 جنيه.

وتوقع  أيمن فودة خبير أسواق المال ، أن ينعكس اتجاه المؤشرات و خاصة الرئيسي الذى يتمتع بأداء افضل بجلسة الأربعاء مع استمرار الشراء المؤسسى لحين انعكاس الثقة للأفراد للبدء فى تكوين مراكز أولية على أسهم السبعينى بعد تراجع نسب المارجن و سيطرة القوى الشرائية على مجريات السوق .


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