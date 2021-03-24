البورصة المصرية تقفز 2% بدعم مشتريات المصريين





مؤشرات البورصة المصرية





وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 2% ليصل لمستوي 10687.7 نقطة ـ وارتفع مؤشر إيجي إكس 70 بنسبة2.8% ليصل الي مستوي1873.3 نقطة ، وارتفع مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 2.8% ليصل الي مستوي2817.3 نقطة.





وتصدر سهم بنك الشركة المصرفية العربية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.1% وبسعر 4.4 دولار ، فيما تصدر سهم دايس الأسهم الأكثر إنخفاضاً بنسبة 7.5% وبسعر 1.4 جنيه.





وتوقع أيمن فودة خبير أسواق المال ، أن ينعكس اتجاه المؤشرات و خاصة الرئيسي الذى يتمتع بأداء افضل بجلسة الأربعاء مع استمرار الشراء المؤسسى لحين انعكاس الثقة للأفراد للبدء فى تكوين مراكز أولية على أسهم السبعينى بعد تراجع نسب المارجن و سيطرة القوى الشرائية على مجريات السوق .









قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة وذلك بعد أداء سلبي إستمر لمدة سبعة أيام متوالية ، مع بداية حركة تصحيحية كبيرة مدفوعاً بمشتريات المؤسسات المصرية المكثفة علي الأسهم القيادية.