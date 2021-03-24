رئيس هيئة قناة السويس: نواصل جهود انقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن وحدات الانقاذ وقاطرات الهيئة تواصل جهودها لإنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة.



وأوضح "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنها هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الواقعة، ونحن معتادين على التعامل معها، منوهًا بأن السفينة حمولاتها 32 ألف طن، وجميعها حاويات ولا يوجد أي تسريب منها.



وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن بعض السفن اضطرت للبقاء لحين الانتهاء من تعويم السفينة، موضحًا أنه عقب الانتهاء سيتم دراسة صرف التعويض المناسب للسفن المنتظرة.



وكانت سفينة حاويات عملاقة جنحت في قناة السويس، مما تسبب في ازدحام مرور السفن على طرفي الشريان التجاري الدولي الحيوي.



وعلى الفور تحركت هيئة قناة السويس ونشرت العديد من القاطرات البحرية للمساعدة في جر السفينة التي تحمل إسم إيفر جيفن، التي يبلغ طولها 400 مترا وعرضها 59 مترا.



كانت السفينة إيفر جيفن، المسجلة في بنما، في رحلة من الصين إلى ميناء روتردام في هولندا، وكانت تمر باتجاه الشمال عبر القناة في طريقها إلى البحر الأبيض المتوسط عندما جنحت وباتت محصورة بين جانبي القناة.

