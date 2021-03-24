انكماش اقتصاد الأرجنتين بنسبة 9.9% للعام الثالث على التوالي

انكمش اقتصاد الأرجنتين بنحو 9.9 بالمائة في العام الماضي، ليواصل الركود للعام الثالث على التوالي؛ إذ تعاني البلاد من أزمات اقتصادية حتى قبل تداعيات الوباء.









وأضافت هيئة الإحصاءات الوطنية في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي في الأرجنتين تراجع بنحو 4.3 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الأخير من العام الجاري، بحسب وكالة "رويترز".





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن اقتصاد دولة أمريكا الجنوبية سوف ينكمش بنسبة 4.4 بالمائة خلال نفس الفترة.





ودفع الوباء والقيود المتعلقة به، اقتصاد الأرجنتين إلى الانكماش بنحو 19.1 بالمائة، و10.2 بالمائة في الربعين الثاني والثالث من 2020 على التوالي.





وبالنسبة للعام الجاري، تتوقع الحكومة انتعاشًا اقتصاديًا يتراوح بين 5 بالمائة إلى 7 بالمائة.