Advertisements

انكماش اقتصاد الأرجنتين بنسبة 9.9% للعام الثالث على التوالي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:53 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
انكمش اقتصاد الأرجنتين بنحو 9.9 بالمائة في العام الماضي، ليواصل الركود للعام الثالث على التوالي؛ إذ تعاني البلاد من أزمات اقتصادية حتى قبل تداعيات الوباء.


وأضافت هيئة الإحصاءات الوطنية في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي في الأرجنتين تراجع بنحو 4.3 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الأخير من العام الجاري، بحسب وكالة "رويترز".

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن اقتصاد دولة أمريكا الجنوبية سوف ينكمش بنسبة 4.4 بالمائة خلال نفس الفترة.

ودفع الوباء والقيود المتعلقة به، اقتصاد الأرجنتين إلى الانكماش بنحو 19.1 بالمائة، و10.2 بالمائة في الربعين الثاني والثالث  من 2020 على التوالي.

وبالنسبة للعام الجاري، تتوقع الحكومة انتعاشًا اقتصاديًا يتراوح بين 5 بالمائة إلى 7 بالمائة.

أخبار تهمك

باريس سان جيرمان يطلب صفقة من برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإعدام شنقا لسفاح الجيزة "قذافي فراج" لقتل صديقة رضا (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وفاة نائب حاكم دبى الشيخ حمدان بن راشد

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. برشلونة يحتفظ بلقب نادي القرن في أوروبا

منذ ساعة و 19 دقيقة

الصحة تكشف حقيقة تلقي لقاح فيروس كورونا مقابل مبلغ مالي

منذ حوالي 10 ساعات

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ حوالي 13 ساعة

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تعرض نجل المطرب أحمد شيبة لوعكة صحية

منذ حوالي 12 ساعة

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 18 ساعة

تفاصيل صفقة ريال مدريد الجديدة

منذ أقل من ساعتين

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

النقد الدولي يتوقع انكماش اقتصاد الأرجنتين بنسبة 1.7% خلال العام الجاري

الاقتصاد التركي ينكمش 1.5% خلال الربع الثاني

صندوق النقد: مصر الدولة العربية الوحيدة المتوقع نمو اقتصادها في 2020

14 % انكماش متوقع بالاقتصاد الأمريكي في 2020

انفوجراف.. مصر تتصدر معدلات النمو بقائمة أكبر 30 دولة

الاقتصاد الكندي ينكمش بوتيرة قياسية في الربع الثاني بـ 38.7%

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 ص

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

08:24 ص

عاجل.. الإعدام شنقا لسفاح الجيزة "قذافي فراج" لقتل صديقة رضا (فيديو)

10:52 ص

تفاصيل صفقة ريال مدريد الجديدة

09:30 ص

عاجل.. وفاة نائب حاكم دبى الشيخ حمدان بن راشد

08:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها