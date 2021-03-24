روجينا توجه رسالة دعم لصديقها الفنان أحمد مجدي بعد إصابته بفيروس كورونا

وجهت الفنانة روجينا رسالة دعم لصديقها الفنان أحمد مجدي بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت روجينا صورة جمعتها بالفنان أحمد مجدي، وعلقت عليها قائلة:" شربات محلى محطوط على كريمة، الطيبة الذوق الاحترام التمثيل الجامد الجدعنة، حب زميل الشطارة أحمد مجدي، سلامتك يعمرررررررررررري".



وفي سياق آخر، تشارك روجينا في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "بنت السلطان"، وهو بطولة باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازي، نهى صالح، أوتاكا، حسن أبو الروس، وهو من تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق.