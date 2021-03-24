وزير الطاقة الإماراتي: استمرار التعاون بين أعضاء أوبك لدعم سوق النفط

أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، أن استمرار التعاون بين أعضاء مجموعة «أوبك+» ساهم في دعم الأسواق، متوقعاً أن يؤدي تعزيز التعاون إلى إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية.





وشدد المزروعي على العلاقة الاستثنائية التي تربط دولة الإمارات مع الكويت، مُشيراً إلى أن هناك تنسيقاً متبادلاً ودائماً مع الأشقاء في الكويت بما يخدم مصلحة البلدين ويضمن الحفاظ على استقرار سوق النفط.





وأكد أن التخفيض الطوعي للمملكة العربية السعودية كان العامل الرئيسي في تعزيز عودة التوازن بين العرض والطلب، متوقعاً أن يكون العام 2021 عام التعافي لأسواق النفط الخام.





وأضاف المزروعي: "نتطلع إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في مطلع 2022 لاسيما مع تسارع توزيع لقاح «كوفيد-19» على المستوي العالمي".





ولا تزال تداعيات جائحة «كورونا» تلقي بظلالها على اقتصادات دول الخليج التي تعرضت لصدمة مالية غير مسبوقة جراء تهاوي إيرادات النفط.

ولكن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الخام أعطت انطباعات إيجابية للدول المنتجة للنفط بتجاوز الازمة الاقتصادية الحالية بأقل خسائر ممكنة، حيث يعود الفضل بذلك إلى الجهود التي اتخذتها مجموعة «أوبك+» لإعادة التوازن للأسواق.











