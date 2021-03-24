تراجع صادرات الدول العربية من الغاز المسال بنسبة 2.6 %

قالت الأمانة العامة لمنظمة الدول العربیة المصدرة للبترول "أوابك" إن صادرات الدول العربیة المصدرة للغاز الطبیعي المُسال تأثرت بشكل طفیف خلال العام 2020، حيث بلغ إجمالي الصادرات نحو 105.7 مليون طن، مقارنة بنحو 108.5 مليون طن في عام 2019 بنسبة تراجع طفيفة بلغت 2.6 بالمائة، وبحصة سوقية 29.65 بالمائة.





وعزت "أوابك" ھذا التراجع الطفیف في المقام الأول إلى طبیعة التعاقدات القائمة على عقود طویلة الأمد بین الشركات الوطنیة بالدول العربیة وعملائھا في الأسواق الأوروبیة والآسیویة، بحسب نشرتھا الشھریة لعدد فبرایر ومارس 2021 الصادرة الیوم الثلاثاء.





وأشارت إلى أن الدول العربیة تعد المورد الرئیسي المعتمد طویل الأمد لكبار المستھلكین في مختلف الأسواق والأعلى موثوقیة بین كل الدول المصدرة.





وبینت أن عام 2020 كان استثنائیا بامتیاز وملیئا بالتحدیات نتیجة انتشار جائحة كورونا المستجد وتداعیاتھا على الأنشطة الاقتصادیة في معظم دول العالم إذ اتخذت عدة دول إجراءات لتطبیق العزل الاجتماعي وإغلاق الحدود وإیقاف حركة الملاحة الجویة لاحتواء الفیروس.





وأوضحت أن إجراءات الاحتواء امتدت لتشمل إیقاف كل الأنشطة العامة وإیقاف معظم أنشطة قطاع التجزئة والقطاع الصناعي أو الحفاظ على تشغیلھا بالمعدلات الأدنى بما یكفي تلبیة المتطلبات الضروریة.

وعلى صعید التجارة العالمیة ذكرت (أوابك) أن إجمالي واردات الغاز الطبیعي المسال لعام 2020 بلغ نحو 3ر360 ملیون طن وھي أعلى من واردات عام 2019 بنسبة نمو 2 بالمئة وذلك على الرغم من تداعیات إجراءات الإغلاق الاقتصادي التي اتخذتھا عدة دول.





وبینت أن السوق العالمي لم یعاني من طفرة في الإمدادات كما كان متوقعا قبیل ظھور الجائحة بل ساھم تخفیض الإنتاج من قبل بعض الدول المصدرة نتیجة أعمال الصیانة وغیرھا وقدرة السوق الأوروبي على امتصاص الفائض في الإمدادات لما لدیه من مرونة في ھذا الصدد في تحقیق التوزان المطلوب.





أما من جانب الاستثمارات لفتت (أوابك) إلى أن تأثیر الجائحة كان علیھا شدید الأثر لیسجل عام 2020 أسوء أداء خلال السنوات الخمس السابقة باتخاذ قرار الاستثمار النھائي في مشروع واحد في المكسیك بطاقة 5ر2 ملیون طن في السنة بینما تم تأجیل نحو 20 مشروعا إلى عام 2021 وما بعده.











