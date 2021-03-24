رئيس الفيدرالي الأمريكي: معدلات التضخم لن تخرج عن السيطرة

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن معدل التضخم سيرتفع هذا العام مع انحسار الوباء، واتجاه الأمريكيين لزيادة الإنفاق، لكنه قلل من مخاطر أن يؤدي ذلك إلى تحفيز التضخم غير المرغوب فيه.





وأضاف باول خلال شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء: "نتوقع أن يتسارع التضخم على مدار هذا العام"، مستشهداً بالطلب المكبوت، واضطرابات سلسلة التوريد.





وتابع رئيس الفيدرالي الأمريكي: "وجهة نظرنا هي أن التأثير على التضخم لن يكون كبيرًا وأو مستمرًا بشكل خاص".





وقال باول إن تجربة فترة طويلة من التضخم المنخفض في جميع أنحاء العالم كانت أحد الأشياء التي ساهمت في الجمود الذي سيبقي ضغوط الأسعار تحت السيطرة.





يمثل باول أمام اللجنة مع وزيرة الخزانة جانيت يلين كجزء من إشراف الكونجرس على استجابة الحكومة للوباء.





ومن المقرر أن يدلي كلا صانعي السياسة بشهادتهما مرة أخرى غداً الأربعاء أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.



