محافظ الإسماعيلية يبحث مع نواب مجلسى النواب والشيوخ خدمات المواطنين

عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الاجتماع الدورى مع نواب الإسماعيلية بمجلسى النواب والشيوخ، وذلك لبحث ومناقشة كل ما يتعلق بالمواطن الاسماعيلى وتوفير كافة الخدمات التى تليق به وتحقق له حياة كريمة.



وخلال الاجتماع تم مناقشة كافة مشروعات الإسكان المتوقفة على أرض المحافظة منذ ما يزيد عن ١٠ سنوات، ووجه محافظ الاسماعيلية بتشكيل لجنة برئاسة المهندس أحمد عصام نائب المحافظ وعضوية نواب الإسماعيلية ومدير مديرية الإسكان لبحث أسباب التوقف والمعوقات وإيجاد الحلول المناسبة لانهاء تلك المشروعات فى اسرع وقت، وذلك لخدمة ورفع المعاناه عن المواطنين مستحقى تلك الوحدات السكنية.



كذلك تم مناقشة عدد من مشروعات الرصف والطرق بنطاق المحافظة، سواء القائمة او مشروعات تحت الطرح، وفى هذا الشأن أعلن المحافظ عن بدأ تنفيذ مشروع توسيع وتطوير وإعادة رصف طريق بر أيسر ترعة السويس بداية من كوبرى الدريسة بأبوعطوة وحتى كوبرى ابوسميحة بطول ١١.٥ كيلو متر وبتكلفة إجمالية ٥٠ مليون جنية فى ٢٠ ابريل المقبل ومدة تنفيذ ٨ شهور.



كما أعلن محافظ الإسماعيلية ايضا عن بدء تنفيذ مشروع حماية وتوسيع مدخل طريق محطة مياة التل الكبير بعزبة ابومنصور، وعلاج أماكن الهبوط بطريق بر أيمن ترعة الإسماعيلية بداية من مدينة التل الكبير فى اتجاه القصاصين بتكلفة إجمالية ٢.٦ مليون جنية فى ٢٠ ابريل المقبل ومدة تنفيذ شهرين.



وخلال الاجتماع وافق المحافظ على توفير اعتماد مالى لانهاء مشكلة توصيل المرافق لعدد ٧٧ عمارة سكنية بمدينة المستقبل. بتكلفة إجمالية ١١ مليون جنية.

