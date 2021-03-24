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انخفاض برميل النفط الكويتي 23 سنتاً للبرميل

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
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 انخفض برميل النفط الكويتي خلال جلسة أمس الاثنين بواقع 23 سنتاً للبرميل، ليصل إلى 63.64 دولار، مقابل 63.87 دولار للبرميل يوم الاثنين الماضي، وذلك وفقاً للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

عالمياً، تراجعت أسعار النفط بنحو 6% عند تسوية تعاملات أمس، بفعل قوة الدولار الأمريكي والقلق حيال عودة زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن ارتفاع حالات الإصابة والوفاة جراء الفيروس يمثل اتجاهاً مُثيراً للقلق مؤخراً، وقد يهدد بتأجيل تعافي الاقتصاد العالمي.

على الجانب الآخر، رفع بنك "باركليز" توقعاته لأسعار النفط عن العامين الجاري والمقبل إلى 62 دولارًا و68 دولارًا على الترتيب.

مع انطلاق تعاملات اليوم الأربعاء، ارتفعت أسعار النفط بعد تراجعها أمس، وسط ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية ومع متابعة مستجدات الموجة الثالثة من فيروس كورونا في أوروبا.

وارتفعت اليوم العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مايو بنحو 0.3% إلى 60.95 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم مايوبنسبة 0.2% عند 57.89 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة بنحو  2.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 مارس الجاري.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.

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