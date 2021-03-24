غرق عشرات المهاجرين جراء احتراق مركبهم قبالة السواحل الليبية

أفادت قناة روسيا اليوم، بفقدان ما لا يقل عن 60 مهاجرا، جراء احتراق مركبهم قبالة السواحل الليبية.

وقالت منظمة "ألارم فون" غير الحكومية، إن إيطاليا سمحت لسفينة "أوشن فايكينج" بإنزال 116 ناجيًا.

وأضافت المنظمة الغير حكومية، أن ما يقرب من 60 شخصًا هم فى عداد المفقودين قبالة السواحل الليبية، بعد أن احترق محرك قاربهم.

وذكرت المنظمة أن قارب خشبي رمادي يقل أكثر من 100 شخص اتصل بالمنظمة، موضحة أن ركاب القارب كانوا مذعورين على الهاتف لأن المحرك اشتعلت فيه النيران.