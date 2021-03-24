مواجهات قوية لفاركو والحرس وأبو قير بالجولة الـ 18 لمجموعة بحري في القسم الثاني

1- فاركو مع البلدية





وكان لقاء الدور الأول قد شهد تفوق الفريق المحلاوي بهدف دون مقابل .



2- الحمام مع الحرس



يستضيف فريق الحمام صاحب المركز الرابع عشر بقيادة طارق الصاوي برصيد 15 نقطة نظيرة فريق حرس الحدود وصيف المجموعة بقيادة محمد حليم برصيد 34 نقطة.

وحقق الحرس الفوز في الدور الأول بثلاثية بيضاء.



3- أبو قير مع دمنهور



يلتقي فريق أبو قير صاحب المركز الرابع بقيادة أحمد الكاس برصيد 27 نقطة مع فريق ألعاب دمنهور صاحب المركز الحادي عشر بقيادة ياسر عبد الواحد برصيد 19 نقطة.

وحقق أبو قير الفوز برباعية مقابل هدف في الدور الأول.



4- بنى عبيد مع الأوليمبى



يحل فريق الأوليمبى صاحب الخامس بقيادة أحمد سارى برصيد 27 نقطة ضيفاً على فريق بنى عبيد متذيل المجموعة بقيادة عبد اللطيف الدومانى برصيد 9 نقاط، وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



5- سبورتنج مع دكرنس



يلاقي فريق سبورتنج صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد فاروق برصيد 22 نقطة نظيره فريق دكرنس السادس بقيادة مجدى طلبه برصيد 23 نقطة.



وفاز سبورتنج بثلاثية مقابل هدفين في الدور الأول .



6- الرجاء مع المنصورة



يواجه فريق الرجاء صاحب المركز التاسع بقيادة أبو العينين شحاتة برصيد 20 نقطة فريق المنصورة صاحب المركز السابع بقيادة ابراهيم مرزوق برصيد 23 نقطة، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



7- بيلا مع كفر الشيخ



يلتقي فريق بيلا صاحب المركز الخامس عشر بقيادة الشحات غنيم برصيد 12 نقطة مع فريق كفر الشيخ صاحب المركز الثاني عشر بقيادة أحمد عاشور برصيد 18 نقطة، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



8-المالية مع الجزيرة



يلتقي مالية كفر الزيات العاشر بقيادة أيمن مجدى برصيد 20 نقطة مع فريق الجزيرة الثالث عشر بقيادة كرم جابر برصيد 16 نقطة، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- فاركو 36 نقطة

2-حرس الحدود 34 نقطة

3- البلدية 34 نقطة

4- أبو قير 27 نقطة

5- الأوليمبى 27 نقطة

6- دكرنس 23 نقطة

7- المنصورة 23 نقطة

8-سبورتيج22 نقطة

9- الرجاء 20 نقطة

10- المالية 20 نقطة

11- دمنهور 19 نقطة

12- كفر الشيخ 18 نقطة

13- الجزيرة 16 نقطة

14- الحمام 15 نقطة

15- بيلا 12 نقطة

16- بنى عبيد 9 نقاط

تقام مباريات الجولة الثامنة عشر للمجموعة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثاني في الثالثة من عصر الخميس .ومن المقرر أن تشهد تلك الجولة المرتقبة 8 مواجهات هامة في صراع المنافسة على الصعود للدوري الممتاز، بجانب المنافسة من أجل البقاء.يشهد ملعب برج العرب مواجهة نارية تجمع بفاركو متصدر المجموعة بقيادة مجدى عبد العاطي برصيد 36 نقطة مع فريق بلدية المحلة صاحب المركز الثالث بقيادة رمضان السيد برصيد 34 نقطة.