Advertisements

مواجهات قوية لفاركو والحرس وأبو قير بالجولة الـ 18 لمجموعة بحري في القسم الثاني

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:05 ص
بوابة الفجر
رأفت أمين
Advertisements
تقام مباريات الجولة الثامنة عشر للمجموعة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثاني في الثالثة من عصر الخميس .

ومن المقرر أن تشهد تلك الجولة المرتقبة 8 مواجهات هامة في صراع المنافسة على الصعود للدوري الممتاز، بجانب المنافسة من أجل البقاء.

1- فاركو مع البلدية

يشهد ملعب برج العرب مواجهة نارية تجمع بفاركو متصدر المجموعة بقيادة مجدى عبد العاطي برصيد 36 نقطة مع فريق بلدية المحلة صاحب المركز الثالث بقيادة رمضان السيد برصيد 34 نقطة.

وكان لقاء الدور الأول قد شهد تفوق الفريق المحلاوي بهدف دون مقابل .

2- الحمام مع الحرس

يستضيف فريق الحمام صاحب المركز الرابع عشر بقيادة طارق الصاوي برصيد 15 نقطة نظيرة فريق حرس الحدود وصيف المجموعة بقيادة محمد حليم برصيد 34 نقطة.
وحقق الحرس الفوز في الدور الأول بثلاثية بيضاء.

3- أبو قير مع دمنهور

يلتقي فريق أبو قير صاحب المركز الرابع بقيادة أحمد الكاس برصيد 27 نقطة مع فريق ألعاب دمنهور صاحب المركز الحادي عشر بقيادة ياسر عبد الواحد برصيد 19 نقطة.
وحقق أبو قير الفوز برباعية مقابل هدف في الدور الأول.

4- بنى عبيد مع الأوليمبى

يحل فريق الأوليمبى صاحب الخامس بقيادة أحمد سارى برصيد 27 نقطة ضيفاً على فريق بنى عبيد متذيل المجموعة بقيادة عبد اللطيف الدومانى برصيد 9 نقاط، وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.

5- سبورتنج مع دكرنس

يلاقي فريق سبورتنج صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد فاروق برصيد 22 نقطة نظيره فريق دكرنس السادس بقيادة مجدى طلبه برصيد 23 نقطة.

وفاز سبورتنج بثلاثية مقابل هدفين في الدور الأول .

6- الرجاء مع المنصورة

يواجه فريق الرجاء صاحب المركز التاسع بقيادة أبو العينين شحاتة برصيد 20 نقطة فريق المنصورة صاحب المركز السابع بقيادة ابراهيم مرزوق برصيد 23 نقطة، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

7- بيلا مع كفر الشيخ

يلتقي فريق بيلا صاحب المركز الخامس عشر بقيادة الشحات غنيم برصيد 12 نقطة مع فريق كفر الشيخ صاحب المركز الثاني عشر بقيادة أحمد عاشور برصيد 18 نقطة، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

8-المالية مع الجزيرة

يلتقي مالية كفر الزيات العاشر بقيادة أيمن مجدى برصيد 20 نقطة مع فريق الجزيرة الثالث عشر بقيادة كرم جابر برصيد 16 نقطة، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 36 نقطة
2-حرس الحدود 34 نقطة
3- البلدية 34 نقطة
4- أبو قير 27 نقطة
5- الأوليمبى 27 نقطة
6- دكرنس 23 نقطة
7- المنصورة 23 نقطة
8-سبورتيج22 نقطة
9- الرجاء 20 نقطة
10- المالية 20 نقطة
11- دمنهور 19 نقطة
12- كفر الشيخ 18 نقطة
13- الجزيرة 16 نقطة
14- الحمام 15 نقطة
15- بيلا 12 نقطة
16- بنى عبيد 9 نقاط

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 16 ساعة

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تكشف حقيقة تلقي لقاح فيروس كورونا مقابل مبلغ مالي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الإعدام شنقا لسفاح الجيزة "قذافي فراج" لقتل صديقة رضا (فيديو)

منذ نصف ساعة

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وفاة نائب حاكم دبى الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل صفقة ريال مدريد الجديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ حوالي 9 ساعات

تعرض نجل المطرب أحمد شيبة لوعكة صحية

منذ حوالي 12 ساعة

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ حوالي 13 ساعة

باريس سان جيرمان يطلب صفقة من برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 16 ساعة

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. برشلونة يحتفظ بلقب نادي القرن في أوروبا

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

منذ ساعتين و 23 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:52 ص

عاجل.. الإعدام شنقا لسفاح الجيزة "قذافي فراج" لقتل صديقة رضا (فيديو)

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

09:01 ص

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

08:24 ص

تفاصيل صفقة ريال مدريد الجديدة

09:30 ص

عاجل.. وفاة نائب حاكم دبى الشيخ حمدان بن راشد

08:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها