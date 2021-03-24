سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 24-3-2021 أمام الجنيه المصرى

سجل سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 24-3-2021، ثباتا أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلي استقرارا عند 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وجاءت الاسعار اليوم على النحو التالي:





سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.11 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.14 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.









سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.10 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.















