Advertisements

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 24-3-2021 أمام الجنيه المصرى

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:15 ص
بوابة الفجر
Advertisements
سجل سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 24-3-2021، ثباتا أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلي استقرارا عند 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وجاءت الاسعار اليوم على النحو التالي:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 
4.17  جنيه للشراء.
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 
4.14  جنيه للشراء.
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 
4.14  جنيه للشراء.
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 
4.07  جنيه للشراء.
4.23  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 
4.11  جنيه للشراء.
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 
4.14   جنيه للشراء.
4.20   جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس
 
4.15  جنيه للشراء.
4.20  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
 
4.10  جنيه للشراء.
4.20  جنيه للبيع.




أخبار تهمك

عاجل.. الإعدام شنقا لسفاح الجيزة "قذافي فراج" لقتل صديقة رضا (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

تفاصيل صفقة ريال مدريد الجديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ حوالي 9 ساعات

تعرض نجل المطرب أحمد شيبة لوعكة صحية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة نائب حاكم دبى الشيخ حمدان بن راشد

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. برشلونة يحتفظ بلقب نادي القرن في أوروبا

منذ ساعة و 20 دقيقة

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الصحة تكشف حقيقة تلقي لقاح فيروس كورونا مقابل مبلغ مالي

منذ حوالي 10 ساعات

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 18 ساعة

باريس سان جيرمان يطلب صفقة من برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 12-6 - 2019 بالبنوك والسوق السوداء

الريال السعودى يواصل استقراره مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الأربعاء 29-4-2020

سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 5-10-2020

سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 7-10-2020

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 10-3-2021 أمام الجنيه

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 17-3-2021 أمام الجنيه المصرى

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 ص

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

عاجل.. الإعدام شنقا لسفاح الجيزة "قذافي فراج" لقتل صديقة رضا (فيديو)

10:52 ص

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

08:24 ص

تفاصيل صفقة ريال مدريد الجديدة

09:30 ص

عاجل.. وفاة نائب حاكم دبى الشيخ حمدان بن راشد

08:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها