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الكهرباء: 70 مليار جنيه تكلفة مشروعاتنا بمبادرة تطوير الريف المصري

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:05 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مصر تمتلك من الطاقة الكهربائية ما يكفي كل احتياجات المواطنين، إذ شهدت الشبكات تطويرا كبيرًا من أجل استمرار التغذية الكهربائية، مشددًا على أهمية ترشيد استخدام الأجهزة الكهربائية بصفة عامة.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أنه يجب التأكد من الصيانة الخاصة بالأجهزة الكهربائية وبخاصة التكييف، وألا تقل درجات الحرارة عن 25 درجة حتى لا يزيد استهلاك الكهرباء، أما بالنسبة إلى أماكن العزل فيجب أن تكون التهوية جيدة فيها".

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء: "إذا حدث أي عُطل، فإن المواطن يمكنه الاتصال على الخط الساخن 121، وسنتدخل بسرعة للتعامل مع أي عُطل في شهر رمضان المبارك وغيره، موضحًا أن مصر تمتلك احتياطيًا يقدر بأكثر من 25%، كما تعمل الوزارة على استمرار عمل كل المهمات الكهربائية والتأكد من جاهزيتها باستمرار، بالإضافة إلى وجود فرق طوارئ لديها المعدات والمولدات اللازمة للتعامل مع كل الأعطال وزيادة التشغيل: "التواصل يكون مباشرا للتعامل مع أي عطل من أي نوع".

وأوضح، أن مبادرة "حياة كريمة" شملت 145 قرية، تم الانتهاء منها في 11 محافظة، إذ قدرت المشروعات الكهربائية فيها ما يقرب من 175 مليون جنيه وذلك كمرحلة أولى، وفي المرحلة الثانية عمّم الرئيس عبدالفتاح السيسي هذه المبادرة على الريف المصري بالكامل، إذ تضم 51 مركز بأكثر من 1400 قرية كمرحلة أولى، باستثمارات تصل إلى 24 مليار جنيه في هذه المرحلة، و70 مليار للمراحل الثلاث.

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