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محامي دفاع صديق سفاح الجيزة: القضية منتهية ومن صعب ايجاد ثغرات

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:20 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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قال المحامي أكرم مدحت عطية المحامي بالاستئناف العالي "دفاع صديق القذافي، "للفجر" أن المتهم من حقه التقدم بطعن علي الحكم أمام محكمة النقض، ويمكن قبول الطعن في حالة وجود ثغرة قانونيه أو سبب لإعادة القضية مره اخرى إلي أحد دوائر الجنايات وإعادة المحاكمة،

وأضاف الدفاع إن القضية منتهيه ومن الصعب ايجاد ثغرات بها بعد ثبوت جميع الأدلة ضد المتهم بالإضافة إلي اعترافه وإرشاده علي مكان الجثه وتمثيله الجريمه.



وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمنطقة زينهم جنوب القاهرة، قذافي فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة"، مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل، فى اتهامه بقتل صديقه رضا حميدة، بالإعدام شنقا،وذلك عقب إحالتة لفضيلة المفتى الجلسة الماضية، لأخذ الرأى الشرعي فى إعدامة.


تعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس، ويحيى عادل.


قد أحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، المتهم "قذافي فراج" إلى محكمة الجنايات في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017 وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وقالت "النيابة العامة" إنها أقامت الدليل ضد المتهم في القضايا الأربعة من شهادة 17 شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة، وكشفت التحقيقات أن المتهم استخدم مادة سامة فى قتل اثنين من المجنى عليهم قبل دفنهم.

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