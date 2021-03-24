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مول يتعدى على حرم الطريق ببنها.. ومجلس المدينة يرد

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:22 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شهدت مدينة بنها، بمحافظة القليوبية، تعدي أحد المولات الشهيرة بالمدينة على حرم الطريق، مما تسبب في عرقلة الحركة المرورية، واستياء عدد من المواطنين، مطالبين بتدخل عاجل من الأجهزة التنفيذية بالمدينة، لمنع مثل تلك المخالفات.

من جانبه قال المهندس علي عبدالستار، رئيس مدينة بنها، إن المخالفة المذكورة سيتم إزالتها على الفور، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بأي تعديات على حرم الطريق لأي شخص، موضحا أن القانون ينفذ على الجميع دون تمييز أو تفرقة.

وأضاف رئيس المدينة، في تصريحات خاصة للفجر، أنه فور تلقي شكاوى من المواطنين بوجود تلك المخالفة، جرى التنسيق حاليا لإزالتها، مؤكدا أن مجلس مدينة بنها يحارب تلك الظاهرة، تطبيقا للقانون وحفاظا على المظهر العام للمدينة عاصمة المحافظة.

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