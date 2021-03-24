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أرمينيا: البرلمان يعلن إلغاء "حالة الحرب"

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:22 ص
أرمينيا
أرمينيا
وكالات
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ألغى البرلمان الأرميني، اليوم الأربعاء، إ "حالة الحرب" في البلاد التي تم فرضها في سبتمبر العام الماضي، بسبب الحرب التي اندلعت في إقليم قره باغ مع أذربيجان.

 

وانعقدت صباح اليوم، جلسة برلمانية لصالح إلغاء "حالة الحرب" المفروضة في البلاد، وصوت 118 نائبا في الجلسة البرلمانية، وعارض إلغاءها نائب واحد، وامتنع عن التصويت  آخر.

 

وكانت إلغاء "حالة الحرب" خطوة ضرورية لإجراء انتخابات مبكرة، بعد أن أعلن رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، الأسبوع الماضي، أن الانتخابات البرلمانية المبكرة ستجري في أرمينيا في 20 يونيو القادم.

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