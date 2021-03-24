وزير المالية البحريني: حريصون على استدامة صناديق التقاعد حتى 2086

أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، أن التعاون المستمر وجهود أعضاء السلطة التنفيذية وبالتكامل مع جهود السلطة التشريعية لها الأثر الكبير في تحقيق العديد من المشاريع التي تصب في صالح الوطن والمواطنين.





ونوه الوزير بأهمية الصناديق التقاعدية والحرص على تحقيق استدامتها لحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، وفقا لوكالة أبناء البحرين "بنا"، اليوم الثلاثاء.





وأشار الوزير إلى أن هناك عديد من الخطوات التي تمت خلال الفترة الماضية من أجل تحقيق الأهداف المنشودة لحفظ هذه الصناديق واستدامتها، مع السعي بتكاتف لتحقيق المزيد من المكتسبات بما يلبي تطلعات المواطنين.

جاء ذلك لدى مشاركة الوزير في جلسة مجلس النواب لمناقشة التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتم فيها استعراض كافة مقترحات اللجنة الواردة في التقرير.





وبين وزير المالية والاقتصاد الوطني أن العمل مستمر وفق خارطة طريق واضحة وبالتعاون مع السلطة التشريعية للوصول إلى استدامة الصناديق إلى العام 2086 والتغلب على التحديات التي تواجهها لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية ومعالجة العجز الاكتواري، منوهًا بأهمية الأجهزة الرقابية ودورها في رصد أية مخالفات أو تجاوزات، مشيرًا إلى أهمية دور الأجهزة الرقابية الداخلية والخارجية وديوان الرقابة المالية والإدارية في حفظ وصون المال العام.



































