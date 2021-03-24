رسائل صوتية.. أول تحرك برلماني تجاة مكافحة التحرش في وسائل المواصلات

تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن إستحداث رسائل صوتية تُبث بمختلف وسائل النقل العام مثل: مترو الأنفاق – السكك الحديدية – مركبات النقل العام إلــــــخ، للتوعية بعقوبات التحرش بمختلف أشكاله وصوره، مؤكدة أنه في الاونة الاخيرة شهدت البلاد في الأونة الأخيرة من إرتفاع ملحوظ وغير مسبوق في معدلات التحرش الجنسي بالسيدات والفتيات بمختلف أشكاله وصوره سواء كان تحرش لفظي أو جسدي في مختلف الاماكن والتجمعات وعلى رأسها وسائل المواصلات والنقل العام.



واوضحت عطوة، خلال البيان الصادر لها، أنه لايمكن لاحد يستطيع أن ينكر حجم الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أجل مجابهة تلك الظاهرة المشينة التي تؤرق سيدات وفتيات المجتمع المصري بشكل كبير وإقتلاع تلك تلك الأفة من جذورها، وأكبر دليل على ذلك توجيهات الرئيس خلال احتفالية عيد الأم بشأن توفير الامان الكامل للمراة في كافة وسائل المواصلات.





وأضافت عضو مجلس النواب، أنه لأبد ان يتم تعريف المواطن بالعقوبات المنصوص عليها في القانون كي يتم إعلام كل من تسول له نفسه إتيان تلك الجريمة المشينة بما ينتظره من عقوبات، ولذلك تقترح بإستحداث رسائل صوتية تُبث بمختلف وسائل النقل العام مثل عربات ومحطات مترو الأنفاق وقطارات ومحطات السكك الحديدية وأتوبيسات ومركبات النقل العام والجماعي للتوعية والتعريف بعقوبات التحرش بمختلف أشكاله وصوره لمحاولة الحد من تلك الظاهرة السلبية.