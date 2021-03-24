"تنبؤ الرى" تتوقع سقوط أمطار غدا

أوضحت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط، بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر أن هناك احتمال سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية.



وتوالى درجات الحرارة انخفاضها شمالًا مع امتداد ذلك لكافة مناطق الجمهورية، ويكون الشعور بالطقس بارد نهارًا على مدن الساحل الشمالي، لطيف الى مائل للبرودة على المناطق الداخلية من الشمال حتى شمال الصعيد، معتدل على وسط وجنوب الصعيد نهارًا، وبارد الى شديد البرودة ليلًا.



كما تتشكل السحب على مناطق شمال الجمهورية، اليوم، يصحبها هطول للأمطار على مدن الساحل الشمالي وشمال الدلتا، فيما تكون الأجواء مشمسة على وسط وجنوب الجمهورية، يتخللها ظهور للسحب المرتفعة جنوبًا.



وتكون الرياح نشطة الى قوية على اغلب الانحاء، يصحبها اثارة للرمال على مناطق الصحراء الغربية، الصعيد، البحر الاحمر، اجزاء من المناطق الشمالية بالإضافة إلى وسط وشمال سيناء، وحالة البحرين مضطربة وغير ملائمة للانشطة البحرية.

