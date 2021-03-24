Advertisements

"تنبؤ الرى" تتوقع سقوط أمطار غدا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:27 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أوضحت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط، بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر أن هناك احتمال سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية.

وتوالى درجات الحرارة انخفاضها شمالًا مع امتداد ذلك لكافة مناطق الجمهورية، ويكون الشعور بالطقس بارد نهارًا على مدن الساحل الشمالي، لطيف الى مائل للبرودة على المناطق الداخلية من الشمال حتى شمال الصعيد، معتدل على وسط وجنوب الصعيد نهارًا، وبارد الى شديد البرودة ليلًا.

كما تتشكل السحب على مناطق شمال الجمهورية، اليوم، يصحبها هطول للأمطار على مدن الساحل الشمالي وشمال الدلتا، فيما تكون الأجواء مشمسة على وسط وجنوب الجمهورية، يتخللها ظهور للسحب المرتفعة جنوبًا.

وتكون الرياح نشطة الى قوية على اغلب الانحاء، يصحبها اثارة للرمال على مناطق الصحراء الغربية، الصعيد، البحر الاحمر، اجزاء من المناطق الشمالية بالإضافة إلى وسط وشمال سيناء، وحالة البحرين مضطربة وغير ملائمة للانشطة البحرية.

أخبار تهمك

الصحة تكشف حقيقة تلقي لقاح فيروس كورونا مقابل مبلغ مالي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الإعدام شنقا لسفاح الجيزة "قذافي فراج" لقتل صديقة رضا

منذ ساعة و 19 دقيقة

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. برشلونة يحتفظ بلقب نادي القرن في أوروبا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. بايرن ميونخ يستعد لتوجيه ضربة قاضية لريال مدريد

منذ ساعة و 11 دقيقة

تفاصيل صفقة ريال مدريد الجديدة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة نائب حاكم دبى الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عرض تركي لنجم الأهلي

منذ 42 دقيقة

تعرض نجل المطرب أحمد شيبة لوعكة صحية

منذ حوالي 13 ساعة

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 ص

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

عاجل.. الإعدام شنقا لسفاح الجيزة "قذافي فراج" لقتل صديقة رضا

10:52 ص

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

08:24 ص

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

02:17 ص

عاجل.. بايرن ميونخ يستعد لتوجيه ضربة قاضية لريال مدريد

11:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها