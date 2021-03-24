مصريون يبتكرون كبسولات فموية للأنسولين لمرضى السكر بديلة للحقن

كشف الدكتور محمود فهمي، الحاصل على الميدالية الذهبية في معرض جينيف للاختراعات 2021 تفاصيل المسابقة وفوزه بالمركز الأول عن طريق ابتكار الانسولين الفموي.



وقال "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، إن هناك 500 مليون مواطن في العالم يعانوا من مرض السكر، وكان المشكلة الرئيسية في توفير حقنة الأنسولين، والخطأ في تناول الجرعة خاصة لكبار السن قد يسبب العديد منة المشكلات، موضحًا أنهم منذ 7 سنوات يبحثوا عن بديل لتناول الأنسولين عن طريق كبسولات بدلًا من الحقن.



وأوضح، أنه أحد أفراد فريق بحثي يتكون منه ومن الدكتور مصطفى حمد، أستاذ بكلية الطب جامعة أسيوط، ونجحوا في التوصل لكبسولات يمكنها الحفاظ على مستوى السكر عند مستوى طبيعي لعدة أيام، مشيرًا إلى أنه عقب انتهاء دراسته بكلية الصيدلة سافر للخارج، وحصل على الماجيستير والدكتوراه من كندا، وكان مسئول عن مركز بحثي بجامعة تكساس أي أند أم بأمريكا خلال الفترة من 2011 حتى 2020، مما ساهم في اكتسابه خبرات متعددة التخصصات، وعندما عاد لمصر كان يرغب في التوصل لمنتج مصري 100%، والتقي بالدكتور مصطفى، وبدوا العمل سويًا حتى تمكنوا من التوصل لهذا الابتكار.

