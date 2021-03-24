بالصور.. محافظ القليوبية يشهد إزالة 9 حالات تعد على حرم النيل في كفر شكر

شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالفة على حرم النيل بالحوشة بميت الدريج بمركز ومدينة كفر شكر، وذلك ضمن الموجة ال 17 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.



وتفقد المحافظ جميع المخالفات الموجودة على حرم النيل بنطاق مركز ومدينة كفر شكر، ووجه بازالتها، مؤكدًا أن الموجة الجديدة ستكون الأولوية فيها إزالة التعديات على نهر النيل، وجرى التنسيق مع كافة المستويات الأمنية لتنفيذ الازالات تنفيذا للقانون وفرض هيبة الدولة.



وأوضح المحافظ، أن الحملة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومن الجدير بالذكر انه منذ انطلاق الموجة يوم السبت الماضي، وتمكنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية الأمن وحماية النيل، من إزالة 76 حالة تعدى بمساحة 3676م2.



لافتًا إلى إعداد تقرير يومي لموقف الإزالات ورفعها أولا بأول، مؤكدًا على استمرار ومواصلة شن حملات لإزالة أي تعديات على أراضي أملاك الدولة أو أراضي حماية النيل بمدن وقري المحافظة لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.



شارك في الحملة، الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء عمرو أبو راية مساعد مدير أمن القليوبية، واللواء هشام رفعت رئيس مجلس مدينة كفر شكر.