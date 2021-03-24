برلماني يطالب مؤسسات الدولة بعمل حملات توعية للتعريف بخطورة الزواج المبكر







قال النائب حسام زكي، عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس السيسي لمجلس النواب، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار مشروع قانون مستقل بمنع زواج الأطفال "الزواج المبكر" والنص صراحةً على السن القانوني للزواج، سوف يسهم في القضاء علي هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا علي المجتمع المصري وإنخفاض نسب الطلاق التي انتشرت بصورة كبيرة في الأوانه الأخيرة.



وأضاف "زكي" في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن زواج الأطفال هو انتهاك لحقوقهم وجريمة عنف ضد المرأة يجب أن يعاقب عليها القانون ويضع لها عقوبات رادعة فى حال مخالفة السن القانوني المنصوص عليه للزواج والتحايل علي القانون وذلك بإتمام عقد الزواج بدون توثيق وخاصةً فى القري والأرياف والمناطق الأقل حظًا من التعليم.



وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الزواج المبكر للأطفال ينتج عنه العديد من المخاطر الصحية للفتيات والي قد تصل إلى الوفاة في كثير من الأحيان نتيجة عدم القدرة على تحمل أعباء الحمل والولادة.



وطالب "زكي" بضرورة عمل حملات توعية بصفة مستمرة من قِبل مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية والمُمثلة في الأزهر والأوقاف والكنائس، وكذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنصات الإعلامية المختلفة للتوعية بخطوة الزواج المبكر علي الأطفال وتقديم النصح والإرشاد للأسر المصرية للحفاظ علي صحة ومستقبل أطفالهم.