Advertisements

برلماني يطالب مؤسسات الدولة بعمل حملات توعية للتعريف بخطورة الزواج المبكر

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
دينا ابراهيم
Advertisements



قال النائب حسام زكي، عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس السيسي لمجلس النواب، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار مشروع قانون مستقل بمنع زواج الأطفال "الزواج المبكر" والنص صراحةً على السن القانوني للزواج، سوف يسهم في القضاء علي هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا علي المجتمع المصري وإنخفاض نسب الطلاق التي انتشرت بصورة كبيرة في الأوانه الأخيرة.

وأضاف "زكي" في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن زواج الأطفال هو انتهاك لحقوقهم وجريمة عنف ضد المرأة يجب أن يعاقب عليها القانون ويضع لها عقوبات رادعة فى حال مخالفة السن القانوني المنصوص عليه للزواج والتحايل علي القانون وذلك بإتمام عقد الزواج بدون توثيق وخاصةً فى القري والأرياف والمناطق الأقل حظًا من التعليم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الزواج المبكر للأطفال ينتج عنه العديد من المخاطر الصحية للفتيات والي قد تصل إلى الوفاة في كثير من الأحيان نتيجة عدم القدرة على تحمل أعباء الحمل والولادة.

وطالب "زكي" بضرورة عمل حملات توعية بصفة مستمرة من قِبل مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية والمُمثلة في الأزهر والأوقاف والكنائس، وكذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنصات الإعلامية المختلفة للتوعية بخطوة الزواج المبكر علي الأطفال وتقديم النصح والإرشاد للأسر المصرية للحفاظ علي صحة ومستقبل أطفالهم.

أخبار تهمك

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل صفقة ريال مدريد الجديدة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الإعدام شنقا لسفاح الجيزة "قذافي فراج" لقتل صديقة رضا

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. عرض تركي لنجم الأهلي

منذ 42 دقيقة

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وفاة نائب حاكم دبى الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 4 ساعات

تعرض نجل المطرب أحمد شيبة لوعكة صحية

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة تكشف حقيقة تلقي لقاح فيروس كورونا مقابل مبلغ مالي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 19 ساعة

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بايرن ميونخ يستعد لتوجيه ضربة قاضية لريال مدريد

منذ ساعة و 11 دقيقة

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. برشلونة يحتفظ بلقب نادي القرن في أوروبا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 ص

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

عاجل.. الإعدام شنقا لسفاح الجيزة "قذافي فراج" لقتل صديقة رضا

10:52 ص

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

08:24 ص

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

02:17 ص

عاجل.. بايرن ميونخ يستعد لتوجيه ضربة قاضية لريال مدريد

11:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها