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ضبط ١٣١٤٠ شخص لعدم الالتزام بإرتداء الكمامات الواقية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:54 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الامنية، من ضبط عدد ١٣١٤٠ شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط ١٦٩ قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير ٦٣٠ مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.. 

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