رفع درجة الاستعداد بالإسكندرية بسبب الطقس

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى فى جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى تشير إلى سقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة على أوقات متقطعة ومناطق متفرقة من المحافظة.



وشدد المحافظ على جميع المسئولين التنفيذيين والجهات المعنية بالتواجد لحظيا على مدار الساعة والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وكذا التأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.



على الصعيد ذاته؛ تهيب محافظة الإسكندرية ب‏المواطنين توخى الحذر ‏واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.